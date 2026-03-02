Pubblicità

8 marzo a Maranello: gli eventi in programma

8 marzo a Maranello: sono diverse le iniziative in programma in occasione della Giornata internazionale della donna, tra film, mostre, spettacoli, letture e sport. Giovedì 5 marzo alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del film di Emmanuel Mouret “Tre amiche”, nell’ambito della rassegna di cinema d’essai. Da sabato 7 a sabato 14 alle Biblioteca Mabic 2Mi ami ora?”, mostra-installazione di Francesco Fantoni: un originale progetto espositivo dedicato alle narrazioni d’amore “inscatolate”, visibile negli orari apertura della Biblioteca Mabic. Mercoledì 11 alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari “Blues Sisters. Blues, donne e verità, racconti e musica dall’altra America”, spettacolo di narrazione e musica dal vivo con Isabella Dapinguente (testi e narrazione), Claudio Ughetti (digital accordion), Gio Stefani (chitarre): le vite incandescenti delle “signore del blues” che hanno chiamato le cose con il loro nome e cantato la libertà femminile in un tempo in cui, libera, non era nessuna.

Sabato 14 alle ore 11 alla Biblioteca Mabic “Sfumature di mimosa”, letture ad alta voce per bambini e bambine dai 3 anni. Alla Biblioteca Mabic una selezione di libri e dvd a tema, mentre “Open Sport” propone attività sportive gratuite per le donne nelle palestre, nei centri sportivi e presso le associazioni sportive (Bocce, pilates, yoga, judo, karate, tennis, beach volley, nuoto, acquagym, parkour).

 

 

(2 marzo 2026)

ULTIME NOTIZIE