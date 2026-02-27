I NAS di Parma sequestrano centinaia di confezioni di conserve nel Modenese

I carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso una azienda agricola situata a Modena, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare. Nel corso della verifica, i militari hanno sequestrato amministrativamente 293 confezioni di conserve vegetali, per un valore commerciale di circa 1.000 euro, esposte per la vendita presso lo spaccio aziendale. I prodotti erano privi in etichetta delle indicazioni obbligatorie riguardanti le modalità di impiego e conservazione, informazioni indispensabili per garantire un uso corretto e sicuro da parte del consumatore.

La mancanza di tali indicazioni risulta particolarmente rilevante per le conserve vegetali, trattandosi di alimenti che, se non gestiti correttamente, possono rappresentare un rischio microbiologico significativo, incluso quello legato al Clostridium botulinum.

L’etichettatura completa e conforme è quindi uno strumento fondamentale per prevenire condizioni di conservazione erronee e tutelare la salute pubblica. Al titolare del laboratorio di produzione delle conserve è stata contestata una violazione amministrativa, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 2.000 euro.

(27 febbraio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata





