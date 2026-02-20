Prosegue domenica 22 febbraio a Drama Teatro il focus su Dostoevskij “Con Fëdor”

Prosegue domenica 22 febbraio, alle ore 18, a Drama Teatro con lo spettacolo Dal Sottosuolo-Underground di e con Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo, il focus su Dostoevskij “Con Fëdor”, realizzato con il contributo e patrocinio di Comune di Modena – Assessorato alle Politiche Educative e Rapporto con l’Università, nell’ambito di “La corsa di fuochi”, rassegna di teatro, danza e arti performative, ideata e diretta da Artisti Drama.

Composto da due performance ispirate a Fëdor Dostoevskij – la prima a Delitto e Castigo, la seconda a Il grande Inquisitore – Dal Sottosuolo-Underground è un esperimento di teatro espanso che sprofonda nel sottosuolo dei pensieri, del cinismo, del tormento e del nero, un gioco in cui le parole dello scrittore russo emergono in tutta la loro violenza e gli spettatori, affrontando scelte di carattere etico ed emotivo, diventano i veri protagonisti dello spettacolo. La drammaturgia originale, infatti, chiede a loro di rispondere a una serie di domande che li pongono in una posizione scomoda, prima come comunità, poi come singoli individui, sentendosi partecipi di un’esperienza collettiva che, dal loro personale sottosuolo, li farà riemergere alla luce. Tutto ciò è realizzato grazie a dispositivi ludici ideati dai performer (un gioco interattivo e un dj set con visual art e musica elettronica), elementi lontanissimi dalla drammaturgia classica, ma uniti da un fil rouge: l’umanità. I due aspetti dell’anima, il bianco e il nero, sono portati in scena ed esposti, creando per il pubblico un percorso dal nichilismo all’empatia. Dal dolore alla rinascita.

Anche per questo spettacolo, prodotto da A.M.A Factory, in coproduzione con Teatro Libero di Palermo, sarà coinvolto l’Istituto Cattaneo-Deledda. Un gruppo di studenti e studentesse dell’Istituto seguirà da vicino la compagnia: verrà chiesto loro di arrivare in teatro la mattina, seguire la preparazione della messa in scena, intervistare gli artisti, prendere appunti, accogliere il pubblico alla sera e seguire la visione dello spettacolo. Le loro impressioni verranno rielaborate insieme alle insegnanti in un racconto che sarà pubblicato sulla “Gazzetta di Modena”.

Info e prenotazioni

Drama Teatro

viale Buon Pastore 57, Modena

Tel. 059 8722717

segreteria@dramateatro.it

www.dramateatro.it/la-corsa-di-fuochi-2026/

Fb @Drama Teatro – Ig @dramateatro

