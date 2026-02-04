Pubblicità
Al Teatro delle Passioni di Modena una prima assoluta: “Crave” di Sarah Kane

foto: Ceccon

L’attrice e regista italoamericana Leda Kreider, Premio Mariangela Melato per giovani attori nell’ambito del Premio Hystrio 2025, incontra la scrittura intensa della drammaturga britannica Sarah Kane. Autrice tra le più influenti della scena europea contemporanea e scomparsa suicida a soli 28 anni, ha lasciato opere capaci di dare voce alle zone più fragili e contraddittorie dell’esperienza umana, aprendo nuovi linguaggi e forme per il teatro del presente.

Dal 10 al 15 febbraio (martedì, mercoledì e venerdì ore 20.30; giovedì e sabato ore 19.00; domenica ore 18.00) al Teatro delle Passioni di Modena va in scena in prima assoluta Crave: un intreccio di quattro voci dal ritmo musicale sincopato, quasi jazz. Una produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e TrentoSpettacoli.

Sola in scena, Leda Kreider interpreta A (Adult/Abuser/Author), B (Boy), C (Child) e M (Mother), quattro voci considerate come la suddivisione di un’unica personalità: la lingua di C resta in inglese così da far dialogare l’italiano con la lingua madre del testo. Le quattro voci abitano lo spazio scenico, un ambiente semplice sul tono del bianco che restituisce l’idea di un flusso emotivo in costante movimento. Oltre alla scenografia – ideata da Paolo di Benedetto – e alla centralità della parola, anche la partitura sonora ha un ruolo essenziale: curata dal sound designer Gianluca Agostini e dalla violinista Virginia Sutera, diventa una sorta di quinta voce che interviene, sostiene e sorprende l’attrice.

Fondamentale la partitura delle immagini, elaborata da Raffaella Rivi, che si intreccia strettamente con la scansione del testo ed espande la visione del ricordo.

Teatro delle Passioni
Via Antonio Peretti, 9 – Modena
dal 10 al 15 febbraio
martedì, mercoledì e venerdì ore 20.30 – giovedì e sabato ore 19.00 – domenica ore 18.00
Crave
di Sarah Kane
traduzione Barbara Nativi
regia e interpretazione Leda Kreider
produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, TrentoSpettacoli
durata 1 ora e 15 minuti
spettacolo in italiano e inglese con sovratitoli in italiano
prima assoluta

 


 

(4 febbraio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



