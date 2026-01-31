Pubblicità
HomeAppennino ModeneseSvolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi

Svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
7
Lettura: meno di 1 minuto
Svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne scomparsa i resti rinvenuti l’1 gennaio da due escursionisti in una torre diroccata non molto distante dall’abitazione della donna somparsa, a Vitriola di Montefiorino,  sull’Appennino modenese. La notizia, ripresa da tutta la stampa nazionale, è stata pubblicata da il Resto del Carlino di Modena.

La conferma che i resti sono della 32enne scomparsa, sono stati gli esami del Dna, dopo i campioni prelevati nelle scorse setimane da oggetti appartenuti alla 32enne e alla madre. Daniela Ruggi è sparita il 19 settembre del 2024, dopo che il 18 settembre era stata avvistata per l’ultima volta. Daniela Ruggi era seguita dai servizi sociali e abitava da sola nella località La Capanna. Scrive Repubblica di un malore che la costrinse ad essere accompagnata in ambulanza al Pronto soccorso di Sassuolo e fu dimessa per un’infezione non grave. Proprio l’immagine ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’Ospedale all’uscita, era stata l’ultima traccia lasciata dalla donna, fino al ritrovamento del 1 gennaio e alla conferma che i resti rinvenuti appartengono a lei.

 

 

(31 gennaio 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


