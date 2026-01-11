Dal 12 al 15 gennaio, negli spazi di OvestLab, Gabriella Salvaterra presenta “Nodo in Gola”

Da lunedì 12 a giovedì 15 gennaio 2026 – con tre turni al giorno alle ore 18, 19.30 e 21 -, negli spazi di OvestLab, in via Niccolò Biondo 86, Gabriella Salvaterra presenterà NODO IN GOLA, di cui è anche interprete insieme a Giovanna Pezzullo, Arianna Marano, Davide Sorlini, una produzione Artisti Drama e SST – Sense Specific Theatre, secondo appuntamento della XIII edizione de “La corsa di fuochi”, rassegna di teatro, danza e arti performative, ideata e diretta da Artisti Drama, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Fondazione di Modena.

Per un gruppo ristretto di 18 persone alla volta, lo spettacolo, nella sua nuova versione creata a febbraio 2025, si presenta come un’esperienza immersiva poetica e sensoriale nella quale Gabriella Salvaterra, insieme alla sua compagnia SST – Sense Specific Theatre, prova a riconoscere lo smarrimento che può arrivare nelle nostre vite come un evento atmosferico, e guardare insieme a quei timori che si nascondono nei nostri labirinti e che da lì scrivono parte della nostra storia. Una creazione che rappresenta un punto di svolta importante nel suo percorso artistico, un intimo susseguirsi di poesie sensoriali ispirate e guidate da ciò che non diciamo a nessuno.

Gabriella Salvaterra, attrice, regista, scenografa, dopo diverse esperienze iniziali nel teatro e nella danza, nel 1999 entra nella compagnia internazionale Teatro de los Sentidos, con cui lavora per 20 anni in Europa, America Latina, Stati Uniti, Asia ed Australia. Nel 2011 dirige per Teatro de los Sentidos, insieme a Enrique Vargas, lo spettacolo Cuando el rio suena prodotto dal Festival Santiago a Mil, in Cile. Nel 2013 inizia in Cile un suo percorso personale di creazione. La sua prima regia è Dopo (2015), coproduzione Vie Scena Contemporanea Festival, a cui segue Un attimo prima (2017). Nel 2019 fonda la sua compagnia SST-Sense SpecificTheatre, collettivo di artisti, designers, performers e ricercatori che lavorano insieme, coordinati dalla sua direzione artistica, per la creazione di esperienze sensoriali. Segue Sollievo (2019), coproduzione Le Channel-Scene Nationale di Calais. Dal 2021 inizia la collaborazione con Artisti Drama di Modena con cui realizza cinque installazioni.

NODO IN GOLA di Gabriella Salvaterra/ SST-Sense Specific Theatre, collaborazione drammaturgica Arianna Marano, Giovanna Pezzullo, Miguel Jofrè Sarmiento, con Arianna Marano, Giovanna Pezzullo, Gabriella Salvaterra, Davide Sorlini, paesaggio olfattivo Giovanna Pezzullo, musiche Pancho Garcia direzione tecnica Davide Sorlini, organizzazione Claudio Ponzana, produzione SST – Sense Specific Theatre / Artisti Drama.

Info e prenotazioni

Drama Teatro

viale Buon Pastore 57, Modena

Tel. 059 8722717

segreteria@dramateatro.it

www.dramateatro.it/la-corsa-di-fuochi-2026/

Fb @Drama Teatro – Ig @dramateatro





(11 gennaio 2026)

