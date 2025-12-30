Accoltellato don Rodrigo Grajales Gaviria, viceparroco della Crocetta

Don Rodrigo Grajales Gaviria, 45 anni, di origine colombiana, viceparroco della Crocetta e cappellano della comunità latinoamericana di Modena e Carpi, è stato accoltellato alla gola attorno alle 10.30 del 30 dicembre in pieno centro a Modena. I fatti tra via Ganaceto e via Castelmaraldo (zona Pomposa). Don Rodrigo è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Baggiovara e operato d’urgenza. Sarebbe fuori pericolo.

L’agguato all’incrocio tra via Ganaceto e via Castelmaraldo, proprio a ridosso di Piazza Pomposa. Il sacerdote è stato immediatamente soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Dal Sindaco Mezzetti, a nome della città, è arrivato un accorato messaggio di solidarietà.

“Rivolgo a don Rodrigo la massima solidarietà e mi auguro si rimetta presto in forze” scrive la nota del Sindaco. “E’ un sollievo sapere che non si troverebbe in pericolo di vita. Auspico che su questo gravissimo fatto, accaduto in pieno giorno in una zona che non è certo isolata, venga fatta piena luce. Infine rivolgo un pensiero di vicinanza ai parrocchiani di San Giovanni Evangelista, don Rodrigo è un sacerdote conosciuto e un riferimento per i modenesi di origine sud americana”.

(30 dicembre 2025)

