"Le Strade della Legalità": Infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale

“Le Strade della Legalità”: Infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale

Gaiaitalia.com Modena
di Gaiaitalia.com Modena
Quarto incontro con “Le Strade della Legalità”, il nuovo progetto educativo e formativo della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine rivolto alle scuole e alla comunità. La rassegna si inserisce nella più ampia strategia di promozione della cultura della legalità portata avanti dall’Ente, in continuità con le attività realizzate negli ultimi anni insieme all’Osservatorio per la Legalità, alla Polizia Locale e ai diversi partner istituzionali e culturali.

L’incontro a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, analizzerà l’impatto delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico locale, con particolare attenzione ai rischi per le imprese, alle strategie di contrasto e al ruolo delle comunità nel promuovere trasparenza e legalità. Dialogheranno con Pierluigi Senatore, Pier Camillo Davigo, ex magistrato e Antonino De Masi, imprenditore calabrese sotto scorta e autore del libro “Inferi – La storia vera di un sopravvissuto alla ‘ndrangheta”

Con “Le Strade della Legalità”, l’Unione delle Terre d’Argine conferma l’impegno nel promuovere una comunità consapevole, informata e partecipe, contrastando ogni forma di illegalità e sostenendo una cittadinanza attiva, responsabile e inclusiva.

 

 

 

(16 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



