PubblicitàVerisure - Installazione da soli 299€
14.6 C
Modena
13.8 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Modena celebra la Giornata Mondiale dell’Albero

Gaiaitalia.com Notizie Modena - 0
Sabato 15 novembre un’installazione e un convegno moderato da Patrizio Roversi, per parlare di sostenibilità, transizione ecologica e del Green Deal europeo [.....]

Maltempo, prorogati i termini per registrarsi alla piattaforma “Indica”

0

Modena, “Comune, consorzio, esercenti uniti per la tutela del mercato Albinelli”

0

Oltre 2milioni e 400mila euro per strade, verde stradale, segnaletica e barriere stradali

0
13 minuti ago
HomeCarpiMattia Ferrari ospite a Carpi di "Ne Vale la Pena" il 15...

Mattia Ferrari ospite a Carpi di “Ne Vale la Pena” il 15 novembre

Gaiaitalia.com Notizie Modena
2
Lettura: meno di 1 minuto
Articolo precedente
La Bretella: troppi dubbi, troppe e diverse le posizioni della politica, è urgente fare chiarezza
Articolo successivo
Urologia, intervento “rivoluzionario” all’Ospedale di Sassuolo
Don Mattia Ferrari (a dx) in uno screenshot da Che Tempo Che Fa

Narrare i momenti di una vita significa ripercorrere le motivazioni profonde che hanno attraversato ogni istante e ogni incontro. Con stile umile e piano, Mattia Ferrari descrive il suo vissuto, mostrandoci le crisi, le domande, le risposte e l’impegno tra i migranti e per loro; un impegno che culmina nella collaborazione con Mediterranea Saving Humans, tuttora in corso. Lo sguardo attento riesce a leggere, oltre la superficie del benessere delle nostre società, l’opacità e la violenza che fanno da sfondo e che impediscono di sperimentare per tutti una vita nuova e giusta.

Mattia Ferrari (classe 1993), cresciuto nella parrocchia di Formigine (MO) è stato ordinato sacerdote nel 2018. È cappellano dell’aps Mediterranea Saving Humans e sta compiendo studi in scienze sociali presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Ha pubblicato, con Nello Scavo, Pescatori di uomini (Garzanti, 2020).

 

“NE VALE LA PENA”
presenta
Don MATTIA FERRARI
“SALVATO DAI MIGRANTI – Racconto di uno stle di vita” EDB
Sabato 15 novembre ore 10.30
Sala delle Vedute di Palazzo Pio – Carpi (MO)
Conduce Pierluigi Senatore

 

 

(14 novembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
La Bretella: troppi dubbi, troppe e diverse le posizioni della politica, è urgente fare chiarezza
Articolo successivo
Urologia, intervento “rivoluzionario” all’Ospedale di Sassuolo
Modena
nubi sparse
14.6 ° C
14.6 °
14.6 °
78 %
0.2kmh
78 %
Ven
15 °
Sab
16 °
Dom
17 °
Lun
17 °
Mar
10 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata