Mattia Ferrari ospite a Carpi di “Ne Vale la Pena” il 15 novembre

Narrare i momenti di una vita significa ripercorrere le motivazioni profonde che hanno attraversato ogni istante e ogni incontro. Con stile umile e piano, Mattia Ferrari descrive il suo vissuto, mostrandoci le crisi, le domande, le risposte e l’impegno tra i migranti e per loro; un impegno che culmina nella collaborazione con Mediterranea Saving Humans, tuttora in corso. Lo sguardo attento riesce a leggere, oltre la superficie del benessere delle nostre società, l’opacità e la violenza che fanno da sfondo e che impediscono di sperimentare per tutti una vita nuova e giusta.

Mattia Ferrari (classe 1993), cresciuto nella parrocchia di Formigine (MO) è stato ordinato sacerdote nel 2018. È cappellano dell’aps Mediterranea Saving Humans e sta compiendo studi in scienze sociali presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Ha pubblicato, con Nello Scavo, Pescatori di uomini (Garzanti, 2020).

“NE VALE LA PENA”

presenta

Don MATTIA FERRARI

“SALVATO DAI MIGRANTI – Racconto di uno stle di vita” EDB

Sabato 15 novembre ore 10.30

Sala delle Vedute di Palazzo Pio – Carpi (MO)

Conduce Pierluigi Senatore

(14 novembre 2025)

