Maltempo, prorogati i termini per registrarsi alla piattaforma “Indica”

C’è tempo fino al 30 novembre per registrarsi alla piattaforma “Indica” e segnalare il proprio interesse a presentare la richiesta di contributo per danni legati agli eventi atmosferici di maggio 2023, settembre e ottobre 2024 che hanno colpito diversi Comuni dell’Emilia-Romagna, compreso il Comune di Modena.

La struttura commissariale nazionale per la ricostruzione post alluvione ha infatti prorogato i termini per la registrazione alla piattaforma, da cui cittadini e imprese possono segnalare il proprio interesse a richiedere i contributi, così da consentire di acquisire una stima del numero dei soggetti potenzialmente beneficiari e pianificare l’uso delle risorse disponibili, accelerando i tempi di erogazione dei contributi. La comunicazione non è obbligatoria né vincolante, ma permette di ottenere priorità nell’istruttoria qualora si decida successivamente di presentare domanda di contributo, oltre a contribuire alla pianificazione più rapida degli interventi di ricostruzione.

Possono accedere alla piattaforma Indica tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore dell’ordinanza del 2 settembre 2025, non avevano ancora presentato domanda di contributo per gli eventuali danni subiti. Rientrano tra i soggetti ammessi i proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti reali su immobili ad uso abitativo; legali rappresentanti di persone giuridiche che svolgono attività economiche, produttive o agricole; amministratori di condominio; presidenti di consorzi; professionisti delegati da uno dei soggetti sopra elencati (per approfondire https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/indica/; per accedere alla Piattaforma https://alluvione2023.regione.emilia-romagna.it/login).

Informa una nota stampa pubblicata integralmente.

(14 novembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





