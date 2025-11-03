Al Teatro Storchi “A Place for Safety, Viaggio nel Mediterraneo Centrale”, dal 6 al 9 novembre

Dopo le speciali date al Teatro Vascello di Roma, A place of safety riprende la sua tournée dal Teatro Storchi di Modena dove sarà in scena dal 6 al 9 novembre (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00), per poi arrivare in altri due teatri ERT: il Bonci di Cesena dal 27 al 30 novembre e l’Arena del Sole di Bologna dal 5 all’8 marzo. Lo spettacolo toccherà inoltre alcune delle principali piazze italiane tra cui: dal 4 al 7 dicembre a Prato, 13 dicembre a Udine, dal 16 al 21 dicembre a Milano, dal 20 al 22 febbraio a Bari, dal 19 al 22 marzo a Genova e dal 26 al 29 marzo a Torino.

Prodotto da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, insieme a Teatro Metastasio di Prato, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e Théâtre des 13 vents CDN di Montpellier, A place of safety è l’ultimo spettacolo di Kepler-452, realizzato in collaborazione con Sea-Watch e EMERGENCY: attraverso le voci degli stessi operatori umanitari, racconta la drammatica realtà della tratta migratoria nelle acque del Mediterraneo centrale.

A place of safety, che recentemente ha vinto due riconoscimenti speciali del Premio Nazionale Franco Enriquez, per la sezione Nuova Drammaturgia e per la sezione compagnie per l’impegno sociale e civile, e il Premio Le Maschere del Teatro assegnato a Kepler-452 come Migliore autore di novità italiana, è il risultato di un lungo periodo di indagine sul campo intorno al tema della SAR (search and rescue), cominciato con i dialoghi tra Enrico Baraldi e Nicola Borghesi e alcuni referenti di ONG.

Dopo un periodo di residenza a Lampedusa, Baraldi e Borghesi sono partiti l’11 luglio 2024 dal porto di Messina per la rotta mediterranea a bordo della nave Sea-Watch 5. Nell’arco di quasi cinque settimane di navigazione la crew ha soccorso 156 persone, sbarcate poi nel “place of safety”: il porto di La Spezia. Al termine della missione la nave è rientrata in Sicilia il 5 agosto.

Durante il percorso di creazione, gli artisti hanno incontrato alcuni operatori di Life Support, la nave di EMERGENCY, e di Sea-Watch, che sono diventati protagonisti dello spettacolo in scena con Nicola Borghesi: Flavio Catalano, ufficiale tecnico sommergibilista della Marina Militare, ora in pensione e volontario su Life Support per EMERGENCY in 26 missioni dal 2022; Miguel Duarte, fisico matematico portoghese, un civil sea rescuer nel Mediterraneo centrale dal 2016, membro dell’equipaggio della nave Iuventa che ha rischiato fino a venti anni di carcere per un’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oggi capo missione per Sea-Watch, la cui presenza sarà portata sulla scena, a Modena, dall’attore portoghese Nuno Pinheiro; Giorgia Linardi, giurista e portavoce di Sea-Watch, con esperienze anche con Medici Senza Frontiere a bordo della Geo Barents in Libia e, attualmente, Visiting Professor al Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra; Floriana Pati, infermiera specializzata in medicina della migrazione e che dal 2022 ha partecipato a cinque missioni di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo centrale sulla nave Life Support di EMERGENCY; José Ricardo Peña, nato in Texas, figlio di immigrati messicani, che ha lavorato come elettricista sulle navi prima di diventare un volontario con Sea-Watch, portando a compimento quattro missioni e dando una mano durante i periodi di cantiere.

Due di loro, Miguel Duarte e Flavio Catalano, si sono imbarcati sulla Global Sumud Flottilla verso Gaza.

Le testimonianze raccolte, relative agli ultimi dieci anni di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo, diventano nella drammaturgia le tappe di una missione: dalle paure prima di partire, alle motivazioni che spingono a imbarcarsi, ciò che accade quando ci si avvicina alla zona delle operazioni, il soccorso, fino poi al viaggio di ritorno. Tra le narrazioni dei personaggi una domanda affiora nella mente dei registi: “Come si deve raccontare questa storia?”.

Teatro Storchi

Largo Garibaldi, 15 – Modena

dal 6 al 9 novembre

giovedì e venerdì ore 20.30 – sabato ore 19.00 – domenica ore 16.00

A place of safety, Viaggio nel Mediterraneo centrale

ideazione Kepler-452

regia e drammaturgia Enrico Baraldi e Nicola Borghesi

con le parole di Flavio Catalano, Miguel Duarte, Giorgia Linardi, Floriana Pati, José Ricardo Peña

con Nicola Borghesi, Flavio Catalano, Giorgia Linardi, Floriana Pati, José Ricardo Peña, Nuno Pinheiro produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro Metastasio di Prato, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Théâtre des 13 vents CDN Montpellier (Francia), in collaborazione con Sea-Watch e EMERGENCY

spettacolo in italiano, inglese, spagnolo e portoghese con sovratitoli in italiano e inglese

(3 novembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





