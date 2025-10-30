Pubblicità
12.7 C
Modena
19.6 C
Roma
Pubblicità

MODENA CULTURA

Pubblicità

MODENA

Giorno dei Defunti, Polizia Locale e volontari nei cimiteri

Gaiaitalia.com Notizie Modena - 0
Più controlli di agenti e presidio delle associazioni. Fino al 7 novembre San Cataldo accessibile dalle 8 alle 17 e nel forese fino alle 20 [.....]

“Quello che le donne dicono” contro la violenza

0

Dal 27 ottobre carta e plastica solo nei cassonetti

0

Circolazione sospesa sul Ponte dell’Uccellino

0
60 minuti ago
HomeCampogallianoNo Bretella. No all’abbattimento di 4 km di siepi, 10 ettari di...

No Bretella. No all’abbattimento di 4 km di siepi, 10 ettari di bosco e 174 alberi sul tracciato della Bretella

Gaiaitalia.com Notizie Modena
1
Lettura: meno di 1 minuto
Articolo precedente
Giorno dei Defunti, Polizia Locale e volontari nei cimiteri

L’Impresa Pizzarotti dal 1 novembre intende avviare i lavori di sfalcio e deforestazione preliminari alla realizzazione della Bretella Campogalliano-Sassuolo, abbattendo 4 km di siepi, 10 ettari di bosco, 174 alberi di cui 4 di pregio.

La Pizzarotti vuole avviare questi lavori, che provocheranno danni gravi e irreversibili all’ambiente naturale, ai terreni agricoli e alle proprietà private impattate, proprio nel momento in cui la realizzazione della Bretella è sempre più incerta, sia per le difficoltà che Autobrennero Spa sta incontrando per vedersi rinnovata la concessione dell’A22 Brennero-Modena, sia perché la richiesta di aggiornamento del Piano Economico Finanziario con un aumento dei costi da 450 milioni di € a 700 milioni di € non risulta approvato dal governo.

Per dire No l’abbattimento della vegetazione e ribadire i motivi della contrarietà alla Bretella Campogalliano-Sassuolo, sabato 1 novembre dalle ore 10.30 appuntamento al presidio in Stradello Cave Rangoni a Marzaglia, dove si trovano tre degli alberi di pregio che verrebbero abbattuti.

In un punto stampa durante il presidio i comitati organizzatori parleranno con i giornalisti.

 

 

(30 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Giorno dei Defunti, Polizia Locale e volontari nei cimiteri
Modena
cielo coperto
12.7 ° C
13.5 °
12.7 °
99 %
0.7kmh
100 %
Gio
16 °
Ven
15 °
Sab
19 °
Dom
19 °
Lun
14 °

ULTIME NOTIZIE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata