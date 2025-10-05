Pubblicità
Aggredito e ucciso un 50enne tunisino che viveva da tempo in città

Il 50enne era regolarmente sul territorio nazionale e viveva da anni a Modena. Il coinquilino si è costituito ed è attualmente in carcere

Il Comune cerca un gestore per il parcheggio multipiano di via Levi Montalcini

Festivalfilosofia dà appuntamento al 2025: “caos” il tema della prossima edizione

La fontana del Graziosi si colora di blu per la fibrosi cistica

Aggredito e ucciso un 50enne tunisino che viveva da tempo in città

Omicidio intorno all’una in via Muratori un 50enne cittadino tunisino è stato aggredito con un’arma da taglio all’interno di un alloggio, poi la lite è continuata all’esterno, in strada dove l’uomo è stato gravemente ferito. Subito soccorso dai dai sanitari del 118 allertati dal titolare di un bar, il 50enne è trasportato all’ospedale di Baggiovara dove è deceduto per le gravi ferite riportate al collo.

Secondo alcuni testimoni l’aggressore sarebbe fuggito. Subito sul posto i Carabinieri che già sarebbero sulle tracce dell’omicida mentre proseguono indagini e ricostruzione della dinamica del contesto dell’omicidio.

Il 50enne, Chaouki Mansouri, era regolarmente sul territorio nazionale e viveva da anni a Modena. Il presunto assassino, un 46enne, si è costituito ed è stato trasferito presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, ove è stato sottoposto ad interrogatorio da parte del Pubblico Ministero, che ha quindi disposto il fermo dell’indagato, ora in carcere.

 

 

 

(5 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ULTIME NOTIZIE

