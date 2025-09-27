Tenta di strangolare la nonna, arrestato

di Redazione Mo

Accusato di aver maltrattato e picchiato l’anziana nonna – avrebbe aggredito la donna all’interno dell’abitazione, afferrandola per il collo e facendola cadere a terra, nel tentativo di strangolarla – è stato arrestato un giovane sassolese, domiciliato a Formigine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La vittima è riuscita a fuggire ed a trovare rifugio presso un vicino di casa, è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed accompagnata all’Ospedale di Baggiovara, dove è ricoverata senza gravi conseguenze.

L’uomo, già noto per precedenti episodi di violenza domestica, è stato bloccato dai militari all’interno dell’abitazione e condotto presso la Stazione Carabinieri in stato di arresto e dopo la convalida, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ne ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

(27 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





