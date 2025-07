A Modena interventi porta a porta e nella aree verdi contro il West Nile

Nell’ambito della prevenzione da virus West Nile, da mercoledì 30 luglio e fino al 31 ottobre verranno effettuati interventi specifici di disinfestazione nelle aree verdi protagoniste di manifestazioni o eventi che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali.

Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mezzetti, con l’obiettivo di prevenire e controllare malattie infettive da punture di zanzara comune e zanzara tigre, vista l’alta presenza del fastidioso insetto dovuta alle condizioni meteorologiche di quest’estate in cui caldo e piogge si alternano creando le condizioni ideali al suo proliferare.

Il provvedimento prevede interventi straordinari preventivi con adulticidi a frequenza settimanale nelle aree verdi e interventi larvicidi porta a porta in una fascia di 200 metri intorno all’area della manifestazione. Gli interventi porta a porta si effettueranno nelle giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 luglio e verranno ripetuti ogni 20 giorni fino fine settembre/inizio ottobre. Le aree di intervento porta a porta comprendono la zona del Parco Amendola (nelle vie Mantegna, Martini, Zurlini e Carpaccio), del Parco Ferrari (le vie San Faustino, Tolomeo e Pitagora) e del parco XXII Aprile (via Buozzi, via Pio Donati, via Due Canali Nord, via Corti, via Pisacane, via Teglio, via Toniolo e via Miglioli).

Il Comune di Modena ha affidato alla ditta Biblion S.r.l. l’esecuzione delle visite presso le aree private indicate (cortili, orti e giardini) per eliminare eventuali focolai di zanzara tigre e per offrire indicazioni sulle corrette azioni da tenere nel rispetto dell’ordinanza “Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo della zanzara tigre”, in vigore dal primo aprile al 31 ottobre di ogni anno.

Gli interventi consistono nell’affiancare, in maniera completamente gratuita, i cittadini in una verifica delle loro pertinenze cortilive e nel trattamento immediato di eventuali focolai larvali riscontrati (tombini o pluviali) con un prodotto selettivo ed innocuo nei confronti degli animali domestici. L’esperto, per svolgere le verifiche, deve solo accedere alle aree esterne.

Gli incaricati, che forniranno materiale informativo di accompagnamento a spiegazione delle attività, saranno riconoscibili da una pettorina con la scritta “Servizio di disinfestazione per conto del Comune” e dal tesserino di riconoscimento.

L’ordinanza prevede inoltre che tutti i soggetti autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone (nell’ordine di grandezza di 200 partecipanti) nelle ore serali in aree verdi, in gestione o private, debbano effettuare trattamenti straordinari adulticidi secondo le modalità indicate dalle “Linee guida per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” reperibili al link https://www.zanzaratigreonline.it/it/approfondimenti/documenti-tecnici.

I trattamenti vanno effettuati negli orari notturni, previa l’affissione di cartelli informativi che riportino la data del trattamento nell’area interessata almeno 24 ore prima (da lasciare affissi almeno per la settimana successiva) e, nei casi in cui presso la stessa area siano programmati più eventi consecutivi, la periodicità dei trattamenti deve essere con un intervallo minimo di 7 giorni tra uno e l’altro. Eventuali violazioni prevedono una sanzione da 50 a 150 euro, da 80 a 480 euro se i trattamenti indicati non verranno effettuati entro 24 ore dall’accertamento della violazione, e comunque prima dell’inizio della manifestazione.

(29 luglio 2025)

