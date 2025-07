Lepida TV. “La dimensione umana”, che racconta il sogno olimpico della pentatleta Alice Sotero, e “Ieri, Oggi, Carani”, con la storia della rinascita dello storico teatro di Sassuolo

Nel palinsesto on demand di Lepida TV arrivano due nuove docuserie.

Una si intitola la “Dimensione umana“ e in cinque episodi racconta la preparazione verso le Olimpiadi di Parigi della pentatleta-mamma Alice Sotero, l’altra è “Ieri, Oggi, Carani“ ed è la storia, sempre in cinque puntate, dei primi 90 anni di vita dello storico teatro di Sassuolo.

Le due produzioni, disponibili da oggi nella categoria ‘Serie’ della piattaforma streaming on demand regionale, sono entrambe curate da TILT, associazione Giovanile APS di Modena, che dal 2012 si occupa di formazione, produzione video, campagne di comunicazione ed organizzazione di eventi.

Inoltre, nella categoria “Arte e Cultura”, sono disponibili circa venti nuovi video realizzati nei set dei grandi film dell’Emilia-Romagna e sostenuti da Emilia-Romagna Film Commission. Tra questi ci sono gli speciali dei film di: Pupi Avati “L’orto americano”, “Il treno dei bambini” di Cristina Comencini, “Paternal Leave” di Alissa Jung, la seconda stagione di ‘The bad Guy 2’ diretta da Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana e tanti altri. Il link per visionare gli speciali del cinema.

Ieri, oggi, Carani

I primi 90 anni di vita del teatro in 5 puntate. La docuserie vuole far rivivere la storia del teatro di Sassuolo, che attraversa un intero secolo in cui 10 milioni di spettatori hanno varcato il foyer, hanno pianto, riso, provato emozioni all’interno di questa sala. Un luogo in cui Sassuolo ha costruito la sua identità e che è rinato, andando in controtendenza rispetto a quanto sta succedendo nel mondo della cultura e non solo.

La dimensione umana

Coniugare la vita da mamma e quella da atleta, con un solo obiettivo: le Olimpiadi di Parigi. La dimensione umana racconta la preparazione ai Giochi Olimpici della pentatleta Alice Sotero. Cinque puntate come i cinque cerchi olimpici e i cinque sport del pentathlon, per ripercorrere l’emozionante viaggio di una donna capace di unire la vita di atleta con quella di madre, fino al raggiungimento del sogno a cinque cerchi.

(23 luglio 2025)

