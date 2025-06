Ravarino celebra lo sport per tutti, con la “Giornata della Relazione e dell’Inclusione”

Sabato 28 giugno si terrà la “Giornata della Relazione e dell’Inclusione” presso gli Impianti sportivi del Comune di Ravarino, via Maestra 175, un evento ricco di attività pensate per coinvolgere persone di ogni età, abilità e provenienza. L’iniziativa, organizzata con la collaborazione del C.S.I. di Modena, Ausl, Croce Rossa, Croce Blu e con il patrocinio del Comune di Ravarino.

La Giornata si propone come un’occasione concreta per valorizzare la diversità, creare legami e offrire momenti di crescita, gioco e benessere accessibili a tutti. Il programma è ampio e articolato.

Si parte alle 9:00 con l’esibizione di judo dell’associazione disabili, seguita da attività di pet therapy con la partecipazione speciale del cane Pesca e della gallina Lola, e dall’intervento di un esperto AUSL. In contemporanea, sarà attivo un punto informativo e formativo con dimostrazioni di manovre di emergenza e disostruzione delle vie aeree, a cura di Croce Blu e Croce Rossa.

Alle 10:30, nella Sala Tombola ARCI, i ragazzi e gli adulti potranno cimentarsi in prove di judo guidati dagli istruttori dell’Associazione Chikara Crevalcore. Per l’ingresso alla giornata è previsto un biglietto simbolico di 5 euro, con merenda inclusa, il cui ricavato sarà interamente utilizzato per coprire le spese dell’iniziativa. Ma la festa non finisce qui: il programma continua per tutta la giornata con attività sportive e ricreative, tra cui giochi di atletica, percorsi di agilità ed equilibrio per la corsa, open day di karate per bambini, ragazzi e anziani, calcio per ipovedenti con la presenza di Daniele Hammoud, calciatore della Nazionale Italiana Ipovedenti, e momenti di convivialità con pranzo e cena al campo sportivo. La serata si chiuderà con l’esibizione del gruppo corale e strumentale “Ologramma” e con il concerto della Banda Musicale Giovanile John Lennon, per un finale in musica, parole e inclusione.

Il programma completo si può trovare su www.prolocoravarino.com. “Questo evento mira ad abbattere le barriere, non solo fisiche ma anche culturali ed emotive” – afferma il Presidente della Proloco – “e anche per costruire una comunità dove ciascuno, con la propria unicità, trova spazio, ascolto e valore”.

(25 giugno 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata