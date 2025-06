Nubifragio su Sassuolo e comprensorio

Circonvallazione bloccata, rami e buche in strada, traffico bloccato e deviazioni ovunque. Il video ci è stato inviato da una lettrice, ma non ne conosciamo l'autrice o l'autore (che se dovesse avere difficoltà a vederlo divulgato non deve fare altro che scriverci e lo rimuoveremo subito). La nuova pazzia metereologica oggi pomeriggio attorno alle 15 su Sassuolo e comprensorio e le province di Modena e Reggio Emilia.

Lo scrive il nostro quotidiano Sassuolonotizie.it

Acqua fin oltre le ginocchia ha invaso le strade. Caduti rami, Tir e camion bloccati. Automobili in panne. Il nubifragio è durato per oltre 90 minuti.

Problemi e difficoltà anche nel reggiano.









(16 giugno 2025)

