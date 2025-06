Sospetto caso di Dengue in città, al via i trattamenti

Si è svolto, in via cautelativa, già nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, il primo degli interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Dengue a Modena.

L’area dell’intervento si trova in una zona vicino a viale Buon Pastore. Per precisione i trattamenti di disinfestazione interesseranno alcuni tratti stradali: via Bernardino Loschi civici 2,4,6 44 e 45; via del Domenichino civici dispari dall’11 al 19 e civici 30, 32, 33, 39, 47, 48, 61, 62, 80, 84, 84/1 e 84/2; via Fortunato Tamburini civici 116, 130, 150, 159/A, dispari da 161 a 175, pari da 170 a 178, 181 e 193; via Giovanni Dosso Dossi civico 50; via Marco P. Vitruvio civici 4, 6, 8, 10, 11, 22, 27, 31, 34, 41 e 43; via Panfilo Sassi civici 37, 39 e 41 e viale Buon Pastore civico 304/4;

Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.

Il piano stabilisce, in particolare, tre interventi in successione: la disinfestazione con adulticidi per la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare per tre notti consecutive; la rimozione dei focolai in aree private, con interventi porta a porta che saranno effettuati già dalla mattinata di giovedì 5 giugno; la ripetizione dei larvicidi nella tombinatura pubblica.

L’ordinanza firmata dal sindaco dispone quindi che venga concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per effettuare i trattamenti, che siano rimossi i focolai larvali presenti nelle aree cortilive private e indica, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre durante le ore notturne. Finestre e porte ben chiuse nella notte, quindi, e sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria. Inoltre, vanno tenuti al chiuso gli animali domestici e devono essere protetti con teli di plastica i loro ricoveri all’aperto e le suppellettili, come ciotole e abbeveratoi. Anche la frutta e la verdura degli orti deve essere protetta in modo ermetico.

Per consumare frutta e verdura irrorate con insetticidi sarà necessario aspettare 15 giorni, dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.

Durante gli interventi porta a porta della mattina di giovedì 5 giugno gli incaricati non entreranno in casa, dovranno solo poter accedere alle aree esterne e saranno identificabili per pettorina ad alta visibilità e tesserino di riconoscimento.

Nel caso in cui gli accertamenti di laboratorio diano esito negativo, i trattamenti di disinfestazione saranno sospesi e potranno essere sospesi anche in caso di pioggia poiché li renderebbe inutili.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Comando della Polizia locale tel. 059 20314 o l’Ufficio Diritti Animali tel. 059 2032211.

(5 giugno 2025)

