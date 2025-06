Propaganda filorussa in città, interviene il Sindaco Mezzetti

In merito ai tre grandi manifesti affissi in città dove si chiama in causa il Presidente della Repubblica il sindaco Massimo Mezzetti interviene per condannare l’iniziativa e spiega che sono in corso valutazioni per intervenire.

“La propaganda filorussa arriva a mettere in discussione la figura del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella attraverso dei grandi manifesti affissi in città. Questi personaggi e i loro epigoni locali costituiti dalle associazioni che fanno richiesta devono sapere che il Sindaco del Comune di Modena non assiste inerte a queste iniziative e sta valutando come procedere. Il Capo dello Stato non può essere oggetto di negazionismi che nulla hanno a che fare con la manifestazione del libero pensiero. Ancora una volta, come nel caso delle affissioni estive, siamo di fronte a una truffa intentata ai danni dell’opinione pubblica ed è importante che i cittadini lo sappiano”.

(4 giugno 2025)

