“Oltre il fiume!”, con il nuovo Ponte dell’Uccellino

“Oltre il fiume!” è il titolo di copertina del numero di giugno di “Modena Comune”, il mensile dell’Amministrazione comunale che dedica l’immagine di copertina al varo del nuovo Ponte dell’Uccellino. L’infrastruttura, assemblata in cantiere nei mesi scorsi, è stata fatta ‘scorrere’ da un argine all’altro, sospesa sulle pile provvisorie nell’alveo del fiume, per poi trovare la sua definitiva collocazione. Entro fine anno il completamento dei lavori.

Inoltre, nel periodico in distribuzione in questi giorni, già online e leggibile sul sito web del Comune in sala stampa (www.comune.modena.it/argomenti/sala-stampa), ampio spazio è riservato all’avvio, in centro storico, del nuovo sistema di raccolta rifiuti che comprende anche la collocazione sulla corona dei viali di 60 nuovi cassonetti a supporto del porta a porta.

Sempre in copertina è presente un codice Qr, attivabile inquadrandolo con smartphone e tablet, che rimanda alle iniziative del Motor Valley Fest, in programma dal 5 all’8 giugno.

Tra i vari argomenti affrontati dal mensile, ci sono approfondimenti sugli elenchi comunali di centri estivi e attività per bimbi dai 3 ai 13 anni e per i piccoli del nido, sulla pubblicazione dell’Avviso pubblico 2025, con la raccolta di proposte per la rigenerazione della città, e sul bando di gara europeo, già online, per la gestione del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica. Attenzione anche al referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza, che vede oltre 141 mila modenesi al voto.

Nelle pagine di Cultura si parla di SuperCinema estivo, la rassegna dedicata ai film e all’incontro con attori e registi, in programma dal 5 giugno nella rinnovata arena con ingresso da piazza Panini, e poi ampio spazio ai concerti del mese, con la Festa europea della musica, dal 20 al 22 giugno, nei cortili, chiostri e parchi della città, e con “Notti Ducali”, che quest’anno prevede quattro grandi concerti in piazza Roma, con Mare Nostrum (martedì 24), Cristiano De André (giovedì 26), Ub40 (venerdì 27) e Willie Peyote (sabato 28).

Infine, nelle pagine dedicate all’attività del Consiglio comunale, focus sulla sicurezza in zona Tempio-Stazione, con la richiesta dell’assemblea di proseguire le azioni di riqualificazione nell’area; approfondimenti sulle risorse per verde, videosorveglianza e manutenzione stradale con l’ok alla terza variazione di bilancio, e poi gli investimenti che proseguono sul sistema educativo-scolastico integrato Zerosei.

