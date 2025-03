Modena. Torna la campagna per il turismo “Be part of it”

Oltre 30 milioni di utenti intercettati in soli nove mesi nel 2024. La promozione di “Modena Patrimonio Mondiale” riparte da questo dato e rilancia. Torna online da oggi, martedì 25 marzo, la campagna digital “Be Part of It”, che racconta la bellezza di Cattedrale, Piazza Grande e Torre Ghirlandina attraverso una creatività innovativa che utilizza il linguaggio della body art per coinvolgere turisti e cittadini in un’esperienza immersiva, capace di farli sentire parte integrante del patrimonio culturale modenese.

Due i nuovi soggetti artistici dell’edizione 2025 realizzati, come già lo scorso anno, dall’artista italiana Francesca Cavicchio, campionessa mondiale di Art & Body Painting, che ancora una volta ha trasformato i corpi dei testimonial in vere e proprie tele viventi, riproducendo i dettagli architettonici dei monumenti Unesco di Modena.

“L’idea creativa vincente di questa campagna è quella di sfruttare il potere dell’arte di emozionare, di avvicinare le persone al patrimonio culturale e di creare un legame profondo tra chi osserva e ciò che viene rappresentato – ha spiegato l’assessore a Turismo e Cultura del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi – Il concept della campagna, già apprezzato nel 2024, gioca infatti sul doppio significato di part/art, evidenziando la fusione tra visitatore e monumento, grazie alla tecnica del camouflage artistico ed è la dimostrazione di come il linguaggio artistico possa trasformarsi in un mezzo di comunicazione straordinario, capace di far (ri)scoprire la bellezza di Modena attraverso nuove prospettive”.

“E’ anche grazie a campagne come questa se il sito Unesco della Città è diventato uno dei luoghi più visitati da parte di un turismo responsabile italiano ed estero, molto informato sulla storia e sui monumenti presenti – afferma Giovanni Bertugli, dirigente del servizio Promozione della città e turismo – I dati della prima edizione di ‘Be Part of It’, d’altronde, parlano chiaro. Nel 2024, in circa 9 mesi, la campagna ha intercettato un pubblico di oltre 30 milioni di utenti, con 92 milioni di contenuti visualizzati. Nello stesso periodo, inoltre, sono stati più di 50 mila gli utenti che hanno visitato le pagine web del portale turistico VisitModena dedicate al Patrimonio Mondiale di Modena. Una platea che quest’anno puntiamo ad allargare ulteriormente”.

Per questa seconda edizione, infatti, la campagna verrà amplificata con nuove attivazioni digitali, contenuti interattivi e iniziative on-site, tra cui la distribuzione di tatuaggi temporanei raffiguranti i dettagli artistici dei monumenti Unesco. Inoltre, il progetto continuerà a vivere sulle principali piattaforme digitali nazionali, dai social media ai canali video, per raggiungere un pubblico ancora più vasto, che quest’anno includerà anche turisti di area tedesca ed inglese, anche alla luce dei collegamenti diretti con il Centro-Nord Italia.

Riconosciuta tra le migliori campagne nazionali di comunicazione nell’edizione 2024 del Premio “Italia che comunica”, “Be Part of It” è promossa e coordinata dal servizio Promozione della città e turismo del Comune di Modena e affidata a Integra Solutions e Studiowiki.

L’iniziativa rientra all’interno del progetto di promozione del brand turistico e della relativa offerta della città, interpretata utilizzando tecniche e linguaggi propri della Città creativa per le Media Arts, ed è coordinata dal Comune di Modena, in collaborazione con i Musei del Duomo, il Coordinamento Sito Unesco del Museo Civico e Modenatur. Un progetto, finanziato dal Ministero del Turismo, nell’ambito del Fondo per i Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità e appartenenti alla rete delle città creative Unesco.