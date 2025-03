A Medolla per Crossoroad arrivano i Quintorigo

I Quintorigo, con le loro istrioniche sonorità, assieme al trombonista Mauro Ottolini saranno protagonisti del primo dei due concerti dell’edizione 2025 del festival itinerante Crossroads a Medolla (MO). Martedì 1 aprile alle ore 21 il Teatro Facchini ospiterà il loro concerto “Play Mingus”, dedicato alle travolgenti composizioni di Charles Mingus, affidate al sax di Valentino Bianchi, il violoncello di Gionata Costa, il contrabbasso di Stefano Ricci, il violino di Andrea Costa, la voce di Alessio Velliscig e la batteria di Simone Cavina, oltre al trombone di Ottolini.

Con il loro incrocio di archi e sax a elevato tasso d’elettrificazione, i Quintorigo sono un gruppo sui generis. Provenienti da esperienze sempre lusinghiere a cavallo tra generi musicali alquanto eterogenei (rock, punk, blues, funk, classica), si sono definitivamente affermati anche nei territori del jazz, da loro sempre frequentati. Dopo aver dedicato progetti monografici di grande effetto a Charles Mingus, Jimi Hendrix e Frank Zappa, hanno poi concentrato questi programmi musicali in un unico concerto antologico.

Nel 2022, in occasione del centenario della nascita di Mingus, i Quintorigo hanno ravvivato il loro inesauribile interesse per la sua musica pubblicando il Cd Play Mingus, Vol. 2 (seguito ideale dell’omonimo album del 2008). Ospite in questa nuova realizzazione discografica è Mauro Ottolini, che ritroviamo anche nel live: un trombone sferzante e impudico, ovvero perfettamente in sintonia con la band che lo ospita.

L’approccio ‘scapigliato’ dei Quintorigo è tale da conservare, pur con nuove sembianze, lo spirito iconoclasta di questo repertorio: sciabolate sonore, strumenti spinti oltre il loro limite, affondi solistici e trame contrappuntistiche da cardiopalma. Tutto ciò ulteriormente amplificato da un drumming incalzante e dalla presenza vocale di Alessio Velliscig.

In “Play Mingus” si ascoltano pagine memorabili (la rivoluzionaria Pithecanthropus erectus, l’ironica Fables of Faubus, l’inconfondibile cifra ritmica di Better Git in Your Soul…) in arrangiamenti timbricamente innovativi e con un piglio non meno viscerale di quello che lo stesso Mingus infondeva alle sue esecuzioni.

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Medolla e la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli.

Crossroads XXVI Edizione | 1 marzo – 1 agosto 2025

1° aprile 2025 | Medolla (MO), Teatro Facchini, ore 21.00

QUINTORIGO & MAURO OTTOLINI

“Play Mingus”

Mauro Ottolini – trombone; Valentino Bianchi – sax

Gionata Costa – violoncello; Stefano Ricci – contrabbasso

Andrea Costa – violino; Alessio Velliscig – voce; Simone Cavina – batteria

Mauro Ottolini artist in residence

(25 marzo 2025)

