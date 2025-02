A vent’anni dalla scomparsa dell’europeista Renzo Imbeni

di Redazione Bologna

Vent’anni fa scompariva Renzo Imbeni, politico, sindaco di Bologna dal 1983 al 1993, parlamentare europeo per tre legislature e vice presidente del Parlamento Europeo per dieci anni, dal 1994 al 2004. Modena, sua città natale, gli ha intitolato la Galleria Europa, lo spazio del Comune che si affaccia su piazza Grande e dove ha sede Europe Direct Modena, il centro ufficiale della Commissione europea che dal 1997 offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sulle attività e le opportunità dell’Unione europea.

In questo 2025 tornerà anche la Summer School “L’Europa delle idee”, la scuola dedicata alla memoria di Imbeni, prevista dall’1 al 6 settembre prossimi e giunta alla sua ottava edizione. Un’edizione che toccherà i più rilevanti temi dell’attualità internazionale e del ruolo dell’Unione europea in uno scenario globale estremamente complesso. Questa edizione della scuola estiva si svolgerà con i consueti patrocini della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Regione Emilia-Romagna e, in occasione del ventennale della scomparsa, anche del Comune di Bologna.

“Renzo Imbeni ci ha indicato con grande convinzione la strada dell’integrazione europea e proprio in questi giorni ci mancano in modo particolare il suo entusiasmo, i suoi ragionamenti e la sua passione – spiega il sindaco Massimo Mezzetti – La forza dell’Europa che oggi ci sembra così fragile è stata tenuta viva da personalità come la sua: portare quindi avanti le sue idee attraverso la Summer School che tornerà il prossimo settembre rappresenta per noi un dovere verso un grande modenese che non dimentichiamo”.

(22 febbraio 2025)

