Controlli della Polizia Locale in zona stazione

di Redazione Modena

Sono costanti e periodici i controlli della Polizia locale di Modena, anche d’iniziativa e in abiti civili, nella zona della Stazione ferroviaria, dove, nel piazzale antistante, da alcune settimane staziona pure un presidio militare del progetto Strade Sicure. Alta è infatti l’attenzione delle Istituzioni sull’area in cui si registrano diverse criticità portate a più riprese all’attenzione del Comitato ordine pubblico dall’Amministrazione comunale.

Proprio nel corso di controlli in abiti civili, a cui partecipava anche l’Unità cinofila, giovedì 13 febbraio, il Nucleo Problematiche del territorio della Polizia locale, oltre ha bloccato e denunciato una donna per danneggiamenti contro un veicolo.

Gli agenti erano impegnati a verificare una segnalazione di accesso abusivo in un edificio di pertinenza del dopolavoro ferroviario, in via Nicolò Dell’Abate, quando, nel parcheggio, hanno visto una donna con in mano un bastone tipo manganello colpire il finestrino posteriore sinistro di una autovettura parcheggiata con tale forza da infrangere il vetro. Immediatamente gli operatori l’hanno raggiunta e bloccata. Il bastone, idoneo a cagionare danni o lesioni a cose o persone, è stato posto sotto sequestrato. La donna, una 37enne, senza precedenti a carico, è stata denunciata per il reato di danneggiamento e porto abusivo di arma. Mentre rintracciato, il conducente dell’autovettura danneggiata, ha presentato querela presso il Comando della Polizia Locale per i danni subiti.

Nello stesso pomeriggio gli operatori di Polizia locale hanno identificato altre cinque persone; sedici la settimana precedente durante analoghi controlli condotti con l’Unità cinofila che si avvale del supporto del cane antidroga.

(17 febbraio 2025)

