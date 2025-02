Sul palco i musicisti della Banda cittadina che festeggia 150 anni, le corali Pancaldi, Beata Vergine Assunta e gli studenti del Sigonio

di Redazione Cultura

Festeggia 150 anni (1875-2025) la Banda Cittadina Andrea Ferri che lunedì 10 febbraio sarà protagonista, al Teatro Storchi di Modena, dell’ormai tradizionale “Concerto alla cittadinanza di Modena” che si tiene all’inizio dell’anno. L’appuntamento, che ha il patrocinio del Comune di Modena, è a ingresso libero a partire dalle 20.15.

Sul palco si esibiranno, assieme alla Banda cittadina, anche le corali Evaristo Pancaldi e Beata Vergine Assunta di Modena. Con loro, come soliste, la soprano Annalisa Ferrarini e Patty Valle. Il concerto sarà diretto da Andrea Pedrazzi e Luca Colombini. All’iniziativa partecipano anche gli studenti e le studentesse del liceo musicale Sigonio di Modena. Il repertorio proposto comprende brani tra i più famosi come la Cavalleria Rusticana di Mascagni o la Gazza Ladra di Rossini. Ma anche l’Ave Maria di Gomez, brani di Ennio Morricone e di Charles Gounod, oltre al particolarissimo The Typewriter di Leroy Anderson, pezzo per orchestra e macchina da scrivere, diventato famoso grazie al film “Dove vai sono guai!” (1963) con Jerry Lewis.

Nata nel 1875 quando, con voto del Consiglio comunale, assunse la denominazione di Banda municipale, la banda cittadina di Modena, ha storicamente un ruolo di rilievo per la vita della città, animando manifestazioni sportive, religiose e commemorative ed esibendosi in numerosi concerti. Attività a cui si affiancano i corsi di formazione della scuola di musica. L’intitolazione ad Andrea Ferri è un omaggio a uno dei più grandi direttori della storia del corpo bandistico che diresse per ben 57 anni, fino a raggiungere sul podio l’età di 93 anni.

(8 febbraio 2025)

