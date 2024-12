Al Teatro Storchi tornano “I Ragazzi Irresistibili”

di Redazione Spettacoli

Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio, sono i protagonisti de I ragazzi irresistibili di Neil Simon nella traduzione di Masolino D’Amico in scena dal 9 al 12 gennaio (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00) al Teatro Storchi di Modena.

Sabato 11 gennaio alle 16.30 appuntamento con Conversando di Teatro: la compagnia incontra il pubblico, conduce la professoressa Angela Albanese (UniMoRe, docente di Letterature comparate, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali).

Nell’ambito di Teatro No Limits la replica di domenica 12 gennaio sarà sovratitolata, in collaborazione con Associazione FIADDA Emilia-Romagna, per permettere alle persone con deficit uditivo di assistere alla messinscena.

I due protagonisti della commedia di Neil Simon, uno dei maggiori scrittori americani degli ultimi cinquant’anni, sono due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la loro carriera dando vita a un duo diventato famoso come “I ragazzi irresistibili”. Dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, undici anni dopo sono chiamati a riunirsi in occasione di una trasmissione televisiva che li vuole insieme, per una sola sera, per celebrare la storia del glorioso varietà americano.

In scena vediamo i due anziani attori che, con le loro diverse personalità, cercano di ricucire quello strappo che li ha separati per tanti anni nel tentativo di ricreare il numero comico che li ha resi famosi. Le incomprensioni antiche si ripresentano più radicate e questa difficile alchimia è il pretesto per un gioco di fraintendimenti e di malinconia: alcuni scambi di battute e situazioni strappano una risata al pubblico ma lo portano anche a guardare con profonda tenerezza al mondo del teatro che, quando vede i suoi protagonisti avviati sul viale del declino, mostra tutta la sua umana fragilità.

Dopo Pour un oui ou pour un non di Nathalie Serraute, Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano insieme per dare vita a questo testo diventato un classico, nel tentativo di cogliere tutto quello che lo rende più vicino a Finale di partita di Beckett o addirittura a Il Canto del Cigno di Čechov. Un omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole manie e miserie, con la regia di Massimo Popolizio che ritrova nei due protagonisti quei compagni di strada con i quali ha condiviso tante esperienze negli ultimi anni.

Ispirata alla vita di una famosa coppia di artisti del vaudeville, Joe Smith e Charles Dale, la commedia originale dal titolo The Sunshine Boys debuttò a Broadway nel 1972 con la regia di Alan Arkin. Numerosi e di grande successo sono gli allestimenti teatrali che si sono susseguiti nei decenni in tutto il mondo e, con la sceneggiatura di Neil Simon, la pluripremiata versione cinematografica del 1975 diretta da Herbert Ross, con protagonisti Walter Matthau e George Burns. Del 1995 è la trasposizione per il piccolo schermo statunitense affidata a Woody Allen e Peter Falk.

I ragazzi irresistibili

di Neil Simon

traduzione Masolino D’Amico

con Umberto Orsini, Franco Branciaroli

e con Flavio Franucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale, Emanuela Saccardi

regia Massimo Popolizio

