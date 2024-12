Gli auguri di Mezzetti alla giunta regionale

Dopo l’annuncio dei nuovi assessori nominati dal presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale, il sindaco Massimo Mezzetti interviene per augurare buon lavoro alla Giunta:

“Buon lavoro al presidente Michele De Pascale e alla sua giunta. Buon lavoro all’assessore modenese Davide Baruffi che metterà la sua esperienza e conoscenza della macchina regionale su importanti deleghe come quella al Bilancio e alla programmazione dei fondi europei. Importante la nomina a vicepresidente di Vincenzo Colla che continuerà a occuparsi di questioni determinanti, avremo modo di lavorare con lui anche sui temi dell’università e della ricerca e sullo sviluppo economico, a partire dalla difesa di realtà come la Maserati.

Come giunta del Comune di Modena siamo pronti per metterci al lavoro sui temi più importanti per la nostra città: dalla sanità ai trasporti, dalla casa alla sicurezza idrogeologica. In particolare, giudico positivamente che il presidente De Pascale abbia mantenuto a sé le deleghe che riguardano la Protezione civile e il contrasto al dissesto idrogeologico, forte dell’esperienza, della conoscenza e della sensibilità maturate come sindaco che ha affrontato l’alluvione della Romagna nel 2023 e ha seguito la prima fase della ricostruzione”.

(11 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata