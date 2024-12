Maltempo a Modena: sottopassi riaperti, prosegue il monitoraggio

Sono riaperti e percorribili i sottopassi di via Mauro Capitani e via Sant’Anna chiusi nel pomeriggio di domenica 8 dicembre a causa delle forti piogge che hanno investito il territorio modenese. Rimane, invece, ancora chiuso il sottopasso di strada Contorno di Cognento dove sono in funzione le pompe e l’acqua sta defluendo lentamente poiché i terreni intorno sono saturi d’acqua.

Prosegue, nel frattempo, il monitoraggio del nodo idraulico modenese e del reticolo minore nel quale sono impegnati i tecnici comunali, i volontari della Protezione civile e la Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale. Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

L’allerta diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è scesa a gialla su tutto il territorio modenese.

(9 dicembre 2024)

