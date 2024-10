L’incontro interdisciplinare “Bax: J. S. Bach al sax. Cronaca di un percorso virtuoso” di Grandezze & Meraviglie di giovedì 24 ottobre, ore 18, che doveva tenersi a Modena presso la sede di Grandezze & Meraviglie, via Ganaceto 40B è stato rinviato per cause di forza maggiore a data da destinarsi.

Informa una nota dell’organizzazione.

Info: festival@grandezzemeraviglie.it | www.grandezzemeraviglie.it.

(23 ottobre 2024)

