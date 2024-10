Virginia Raffaele al Teatro Storchi, dal 2 novembre

di Redazione Modena

Riparte dal Teatro Storchi di Modena la tournée di Samusà, lo spettacolo di successo che ha debuttato nel 2020 con Virginia Raffaele, e che è atteso sabato 2 alle 19.00 e domenica 3 novembre alle 16.00. Nell’ambito di Teatro No Limits e grazie alla collaborazione con Centro Diego Fabbri di Forlì e al sostegno di Fondazione Banco S. Geminiano e S. Prospero, la replica di domenica 3 novembre è audiodescritta per permettere alle persone non e ipo vedenti di assistere alla messinscena.

Attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, Virginia Raffaele ha ricevuto il Premio Duse nel 2023 per la sua capacità di aver saputo declinare al femminile la comicità, come recita la motivazione della giuria: «Nella storia del teatro, le interpreti femminili hanno faticato a trovare la via della risata sulla scena, come se l’istinto improvvisatore, la spontaneità, la fisicità, la spavalda guitteria del comico fossero appannaggio solo degli uomini».

La parola “samusà” viene dal gergo dei giostrai e significa “fai silenzio”: questo lavoro, con la regia di Federico Tiezzi che firma anche il testo insieme alla stessa Raffaele e con Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato, si nutre infatti dei ricordi dell’attrice e di quel mondo immaginifico in cui realmente ha trascorso l’infanzia, il luna park.

«Sono nata e cresciuta dentro un luna park – afferma la stessa Raffaele – facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti».

Samusà con Virginia Raffaele

e con Fabio Nicolini, Luca Lugari, Bastian Von Marttens

regia Federico Tiezzi

scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato con Federico Tiezzi

scene Marco Rossi

disegni in scena Virginia Raffaele

costumi Giovanna Buzzi

luci Gianni Pollini

produzione produzione itc2000

Teatro Storchi

Largo Garibaldi, 15

Modena

2 e 3 novembre

sabato ore 19.00 | domenica ore 16.00

(29 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata