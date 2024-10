Grandezze & Meraviglie. Il violoncello secondo J.S.Bach

Domenica 20 ottobre alle 17.30 Grandezze & Meraviglie al Teatro San Carlo di Modena presenta il concerto “Il Violoncello secondo J. S. Bach: Nuove scritture”, con i talenti dell’Ensemble Armoniosa. Il programma propone le Suites III e V per violoncello solo, capolavori di Johann Sebastian Bach, arricchite nella struttura ritmico-contrappuntistica dalle trascrizioni originali di Michele Barchi, che con passione e vitalità valorizzano l’interazione tra la linea melodica del violoncello e il sostegno armonico del basso continuo. A interpretare questi brani sono due violoncelli a cinque corde e il clavicembalo con lo stesso Michele Barchi. Il violoncello moderno ha quattro corde mentre il violoncello barocco aveva spesso una quinta corda che aggiungeva cantabilità. Accanto a queste nuove creazioni, il concerto include la Sonata n. 2 op. 5 in RE minore di Francesco Geminiani, la Sonata in SOL maggiore n. 4 op. 2 di Piero Antonio Locatelli e la Sonata in SOL maggiore n. 2 op. 1 di Martin Berteau, offrendo così un panorama variegato del repertorio barocco per violoncello e continuo.

Michele Barchi, tra i cembalisti più apprezzati, si è esibito come solista con ensemble di prestigio, fra i quali il Giardino Armonico, l’Ensemble 415, e con direttori quali Claudio Abbado e Riccardo Muti. Ha partecipato a innumerevoli registrazioni discografiche, tra le quali spiccano alcuni cd della Bach Edition della Teldec. Accanto all’esecuzione musicale, spicca la sua abilità nella composizione “all’antica” e la cura del suono dei suoi strumenti, messi a punto da lui stesso.

Ensemble Armoniosa è stato fondato nel 2012, prendendo vita dalle esperienze artistiche e culturali maturate all’interno dell’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia della Diocesi di Asti, grazie all’iniziativa di Francesco e Stefano Cerrato, Marco Demaria, Daniele Ferretti e Michele Barchi. L’ensemble si propone di rappresentare un’eccellenza nel panorama musicale internazionale, adottando un metodo di studio e di lavoro rigoroso in merito allo stile e all’interpretazione. La scelta di utilizzare strumenti originali d’epoca consente all’ensemble di ottenere la migliore resa sonora e di applicare una vera interpretazione filologica. Armoniosa ha collaborato con il rinomato direttore Reinhard Goebel, partecipando a un corso superiore presso l’Universität Mozarteum di Salisburgo durante l’Anno Accademico 2013/2014.

Domenica 20 ottobre, ore 17.30

MODENA, Teatro San Carlo

IL VIOLONCELLO SECONDO J. S. BACH

NUOVE SCRITTURE

ENSEMBLE ARMONIOSA

(18 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata