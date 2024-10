Maltempo, monitoraggio e allerta arancione

È attivo il monitoraggio del nodo idraulico modenese e, in base all’andamento delle piene, mentre persistono le piogge, i tecnici valuteranno nel corso della notte e nella giornata di domenica 20 ottobre l’eventuale necessità della chiusura dei ponti sui fiumi qualora vengano superati i livelli idrometrici precauzionali.

In base alle previsioni meteorologiche, comunque, per la giornata di domenica l’Allerta per criticità idraulica nel territorio di Modena, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, è scesa da rossa ad arancione. Le precipitazioni, infatti, sono previste ancora per la mattinata, localmente anche a carattere di rovescio, ma saranno in esaurimento nel pomeriggio di domenica. Nel frattempo, la Provincia ha riaperto al traffico il ponte di Navicello vecchio sul Panaro, all’innesto della strada provinciale 255 con la strada provinciale 2. Rimane chiuso il ponte sul Tiepido di via Curtatona a Modena.

Nel monitoraggio di corsi d’acqua e argini sono impegnati i tecnici comunali, di Aipo, i volontari della Protezione civile; nel presidio della viabilità la Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale. Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

I tecnici della Regione hanno rimosso cumuli di legname dal cavo Minutara garantendo il regolare defluire dell’acqua. La Polizia locale nel pomeriggio ha sollecitato l’intervento di Anas per garantire la percorribilità della tangenziale dove, tra l’uscita 15 e 16 in direzione Sassuolo, a causa della pioggia si sono accumulate grandi quantità d’acqua.

(19 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata