Grandezze & Meraviglie. Doppio appuntamento il 17 ottobre a Vignola e Modena

Doppio appuntamento a Modena e a Vignola giovedì 17 ottobre con Grandezze & Meraviglie – Festival Musicale Estense. A Modena, alle ore 18 nella sede di via Ganaceto 40C, si terrà il secondo incontro dei “Linguaggi delle Arti” con Gaia Prignano dell’Università di Bologna, dal titolo “Musica Ducale. Le immagini musicali nello studio di Alfonso I d’Este”. A Vignola, alle ore 21 nella Rocca, Sala dei Contrari, l’Ensemble Mare Nostrum con protagonisti Danilo Pastore, controtenore, e Roberto Mattioni, tenore, e la direzione di Andrea De Carlo eseguiranno brani cinquecenteschi per il concerto “Al Suon dell’Armoniose Sfere. Dalla frottola al ricercare”.

L’incontro del pomeriggio vede Gaia Prignano esaminare lo studiolo di Alfonso I d’Este e mostrare come si presentava ai selezionatissimi visitatori: uno scrigno in cui arte, mito e musica erano indissolubilmente intrecciati. Infatti, analizzando gli elementi musicali presenti nei cicli pittorici che ne decoravano le pareti, emerge come l’interesse del Duca per la musica andasse oltre l’apprezzamento, con immagini realizzate da Tiziano, Dosso Dossi e Giovanni Bellini.

Gaia Prignano è tutor didattico presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna (Campus di Ravenna) e del Laboratorio didattico di Iconografia Musicale, contribuendo all’allestimento di Erato – Archivio dell’Immaginario Musicale. Dal marzo al settembre 2022 è stata titolare di una borsa di ricerca presso il DBC dedicata anche alla creazione dei contenuti musicologici dell’Atlante multimediale della Ravenna dantesca. Si occupa di immaginario musicale nelle corti rinascimentali e ha realizzato numerose pubblicazioni scientifiche. L’incontro del pomeriggio è gratuito con diretta streaming attraverso i canali Facebook e YouTube ufficiali del Festival.

Il concerto della sera richiama la teoria antica di un cosmo composto di sfere sonanti guidate dagli angeli ha affascinato poeti e compositori, ispirando melodie terrene come eco di quelle celesti, che raccontano la vita e gli affetti umani e traccia un percorso tra senso terreno e aspirazione al divino. Esplora il Cinquecento attraverso le strade e i palazzi di Roma. Le musiche di Kapsberger, Tromboncino, Palestrina, Frescobaldi, Cara e altre rarità ricreano il suono della città tra Quattrocento e Seicento. Il consort di viole da gamba, organo, clavicembalo, tiorba e chitarra barocca, unito alle voci di tenore e controtenore, restituisce il paesaggio sonoro che animava la città eterna e le principali corti italiane tra Rinascimento e Barocco.

Ensemble Mare Nostrum è il primo è un gruppo barocco romano diretto da Andrea De Carlo, già punto di riferimento per la musica barocca romana e, in particolare, per le opere del grande compositore Alessandro Stradella. Fondato nel 2005, nasce come Consort of Viols, ma si apre subito a un repertorio più ampio, esplorando il rapporto tra linguaggio, affetti e natura dei suoni.

Grandezze & Meraviglie | 27° Festival Musicale Estense 2024

direzione artistica Enrico Bellei

(17 ottobre 2024)

