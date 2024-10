A Modena, ogni terzo mercoledì del mese, nello spazio Biomarket i prodotti biologici delle aziende sostenibili del distretto Valli del Panaro e Appennino Modenese

BioPanaro, che ha per temi il biologico, la promozione di un’agricoltura resistente e la salvaguardia di un futuro sostenibile per il territorio, porterà al Biomarket di Modena una vasta selezione di prodotti biologici certificati, provenienti direttamente dalle aziende agricole del distretto caratterizzate da agricoltura sostenibile.

La realizzazione del Biomarket al Parco XXII Aprile, insieme al nuovo anfiteatro, al rifacimento dei percorsi, all’adeguamento illuminotecnico e al potenziamento della videosorveglianza, è tra gli interventi di riqualificazione del parco condotti grazie a risorse assegnate tramite i fondi Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare finanziato dal Pnrr e sviluppato dall’Amministrazione comunale con il programma Next Generation Modena.

Il Biomarket è un’infrastruttura versatile costituita da una serie di piazzole con pavimentazioni drenanti ed ecocompatibili, dotate di torrette di allaccio e collegate da un percorso ciclabile e pedonale centrale in continuità con i percorsi che collegano il parco e in linea con il pedonale che unisce l’incrocio delle vie Cerretti e Spaccini. La gestione del Biomarket è stata affidata alla cooperativa sociale Onyvà, per avviare in collaborazione con la cooperativa sociale Ceis Formazione – Centro Studi Donald J. Ottenberg, la sperimentazione di iniziative di accompagnamento sociale, la realizzazione di mercatini, nonchè forme di presidio informale dell’area verde volte a migliorare la vivibilità del parco attraverso il coinvolgimento della comunità del quartiere e della città nella frequentazione dello spazio.

L’iniziativa del mercato BioPanaro del mercoledì si svolge infatti nell’ambito del programma Insieme al Parco XXII Aprile.

(14 ottobre 2024)

