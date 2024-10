Alla Terramara si modella la ceramica come 3.500 anni fa

Sono arricchite da dimostrazioni di modellazione della ceramica come si faceva 3.500 anni fa le visite guidate in programma domenica 6 ottobre al Parco archeologico della Terramara di Montale. Come ogni prima domenica del mese, l’ingresso al parco sarà gratuito.

Nel corso della visita, il pubblico potrà assistere alla realizzazione dal vero di vasi, fedeli riproduzioni di forme ceramiche in uso nelle terramare: ciotole e scodelle per la consumazione di bevande e cibo, olle e orcioli per la cottura e la preparazione, sino ai dolii, vasi in terracotta per lo stoccaggio delle derrate alimentari così grandi che potevano arrivare a contenere una persona. La dimostrazione è a cura di Andrea La Torre e Gianluca Pellacani.

Bambine e bambini potranno poi partecipare a laboratori dedicati alla modellazione dell’argilla e alla realizzazione di piccole forme ceramiche.

Al Parco di Montale, archeologi e archeotecnici propongono ai visitatori, a completamento della visita guidata all’area archeologica e alle ricostruzioni dell’antico villaggio, dimostrazioni di antiche tecniche artigianali e attività di archeologia sperimentale per far comprendere attraverso l’esperienza diretta e “viva” metodi e processi di lavorazione utilizzati dagli artigiani delle terramare. I laboratori per bambini sono compresi nell’ingresso.

Senza obbligo di prenotazione, le visite iniziano dalla biglietteria situata nel centro di Montale Rangone lungo la Nuova Estense (Via Vandelli) ogni 45 minuti a partire dalle 9.30, con ultimo ingresso la mattina alle 11.45, riprendono alle 14.30 con ultimo ingresso pomeridiano alle 17.30. Chi volesse comunque prenotarsi, può farlo telefonando ai numeri 335 8136948 (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì) e 059 532020 (negli orari di apertura del Parco) o scrivendo a museo@parcomontale.it. Gli appuntamenti proseguono domeniche e festivi fino al 24 novembre 2024, il programma completo è disponibile sul sito www.parcomontale.it e sui social FB e IG @parcomontale.

Le visite al parco comprendono l’area di scavo dove è venuta in luce la terramara di Montale, il villaggio dell’età del bronzo abitato tra il 1600 e il 1250 a.C. circa, e alla ricostruzione in scala reale di due delle abitazioni scoperte, con arredi, armi, utensili e oggetti di uso quotidiano. Arricchisce ora la visita una nuova esperienza sonora all’interno delle due case per scoprire che rumore fa una terramara. Le nuove installazioni e le innovazioni ancora in corso al Parco in occasione del ventennale, sono al centro dell’intervento che la curatrice Cristiana Zanasi terrà al workshop “Archeologia open-air. Gestione innovazione digitale e approcci di comunità per parchi e musei all’aperto”, in corso venerdì 20 e sabato 21 settembre al Parco archeologico del Bostel di Rotzo (in provincia di Vicenza) che coinvolge studiosi, ricercatori e professionisti in una riflessione sul futuro dei musei all’aperto e dei parchi archeologici.

(4 ottobre 2024)

