“À Doi Tenori”, Grandezze & Meraviglie regala Monteverdi e Frescobaldi

Domenica 6 ottobre al Teatro San Carlo di Modena “Grandezze & Meraviglie” porta due brillanti appuntamenti con la formula accattivante dei “due tenori”: il mini concerto alle 10,30, per bambini di 0-12 anni accompagnati da adulti, “Tenori a confronto” e alle 17.30 il concerto “À doi Tenori”, con musiche di Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Rovetta e Giovanni G. Kapsberger”. Il programma, ideato dai tenori Raffaele Giordani e Roberto Rilievi, esplora le più belle pagine madrigalistiche scritte per due voci, tutte rigorosamente in chiave di tenore. Tra i brani in programma, spiccano capolavori come “Ardo e scoprir” e “Se vittorie sì belle” di Monteverdi, che rappresentano l’apice del madrigalismo monteverdiano, e “Deh, vien da me pastorella” di Frescobaldi, che introduce una dimensione pastorale. Il concerto si conclude con celebri brani come “Zefiro torna” e “Mentre vaga Angioletta”, esemplificando la maturità stilistica di Monteverdi.

Una nota particolare merita il concerto della mattina rivolto ai più piccoli, della durata di circa 35-45 minuti, che propone una selezione di madrigali e brani strumentali, offrendo un’opportunità unica per avvicinarsi alle sonorità antiche, sia vocali che strumentali. É il primo dei cinque concerti 0-12, un ciclo all’interno di Grandezze & Meraviglie organizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 9-Cittadella che mira a coinvolgere i giovani ascoltatori in un viaggio sonoro facilitato dove sia le voci sia gli strumenti rendono la musica antica accessibile e affascinante per tutte le età.

Gli interpreti di questo evento sono quattro musicisti di spicco nel panorama della musica antica. Raffaele Giordani, uno dei tenori più apprezzati nel repertorio rinascimentale e barocco, ha collaborato con prestigiosi ensemble come Concerto Italiano e Vox Luminis. Roberto Rilievi, anch’egli tenore specializzato, ha interpretato ruoli principali in opere di Monteverdi e Mazzocchi. Pinciaroli, virtuoso della chitarra classica e del liuto, ha una carriera segnata da successi internazionali e collaborazioni con artisti di alto livello. Accardo, clavicembalista e pianista di talento, ha partecipato a numerosi festival internazionali, esibendosi con ensemble rinomati e ricevendo elogi dalla critica per le sue incisioni.

Informazioni e prenotazioni Tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413.

Domenica 6 ottobre, ore 10:30 e 17.30

Modena, Teatro San Carlo

À DOI TENORI

MUSICHE DI CLAUDIO MONTEVERDI, GIROLAMO FRESCOBALDI,

Giovanni Rovetta e Giovanni G. Kapsberger

Raffaele Giordani e Roberto Rilievi tenori

Mauro Pinciaroli tiorba

Luigi Accardo clavicembalo

festival@grandezzemeraviglie.it | www.grandezzemeraviglie.it



(4 ottobre 2024)

