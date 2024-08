Operazioni di controllo congiunte della Polizia Locale di Sassuolo, Fiorano e Maranello

di Redazione Sassuolo

Serata di controlli stradali, quella appena trascorsa, lungo la Pedemontana in una servizio che ha visto coinvolti i comandi di Polizia Locale dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese e Maranello fino alle ore 3 di questa mattina.

Sette gli agenti della Polizia Locale di Sassuolo coinvolti nel servizio, 6 gli agenti di Maranello e 4 quelli di Fiorano in tre distinte postazioni che hanno visto la presenza, per tutta la durata del turno, di un rappresentante dell’Associazione Italiana Famigliari Vittime della Strada che ha svolto sensibilizzazione nei confronti degli automobilisti con l’obiettivo di scongiurare la guida in stato di ebbrezza.

“Si è trattato di un ottimo servizio – ha affermato il Presidente dell’Associazione Italiana Famigliari Vittime della Strada – Franco Piacentini - nella speranza che venga ripreso anche in altri comuni. Questo tipo di servizi permette di controllare all'istante patente, lenti, revisione, assicurazione, luci, gomme, insomma: un po' tutto quello che serve per poter circolare rendendo così più sicuro le nostre strade”.

In totale, nelle tre postazioni di controllo, sono stati 177 i veicoli controllati con 10 sanzioni elevate.





(31 agosto 2024)

©gaiaitalia.com 2024 - diritti riservati, riproduzione vietata