La Polizia locale sventa una tentata truffa

Ieri mattina, venerdì 27 ottobre, più cittadini hanno segnalato alla Sala Operativa della Polizia Locale di Sassuolo la presenza di un uomo, alla guida di un Doblò di colore blu, che si aggirava nel parcheggio dell’Ospedale di Sassuolo importunando persone anziane. Avvicinava gli anziani, facendo finta di essere un amico di vecchia data, per poi chiedere loro di salire sul veicolo per visionare del vino da lui venduto e, infine, chiedere loro denaro.

La pattuglia di Polizia Locale, presente presso la struttura sanitaria per un istruttoria di sinistro stradale, si è immediatamente recata fuori dalla struttura sanitaria intercettando il veicolo e fermandolo.

L’uomo, italiano di più di 60 anni residente ad Afragola ma domiciliato nel modenese, risultava in possesso di licenza itinerante ma anche gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. A suo carico è stato redatto un ordine di allontanamento, inoltrato alla Questura di Modena come da normativa di riferimento.

Informa un comunicato stampa del Comune di Sassuolo.

(28 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata