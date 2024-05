Modena. Confronto pubblico con i candidati Sindaci organizzato dal comitato No Bretella

Mercoledì 22 maggio alle ore 21, presso la Polisportiva San Faustino in via Wiligelmo 72 a Modena, il Comitato No Bretella – Si Mobilità Sostenibile promuove un confronto pubblico con i candidati Sindaci del Comune di Modena, su Bretella autostradale Campogalliano Sassuolo e le scelte strategiche relative alle infrastrutture per rendere sostenibile, come chiede l’Unione Europea, il trasporto delle persone e delle merci nei distretti industriali di Sassuolo, Modena e Reggio Emilia. In questo quadro la Bretella autostradale tra Campogalliano e Sassuolo ha ancora senso o bisogna puntare su infrastrutture al servizio del trasporto su ferro?

“La Bretella CS non è solo una strada, ma un modo di stare al mondo. E comunque una autostrada che non è diretta nell’Europa della UE”

L’incontro sarà presieduto da Davide Ferraresi, Presidente di Legambiente Emilia-Romagna e introdotto da Eriuccio Nora del Comitato No Bretella-Si Mobilità Sostenibile.

Sono stati invitati a confrontarsi tutti i candidati Sindaci (citati in ordine alfabetico):

Chiara Costetti per RespiriAMO Aria Pulita

Daniele Giovanardi per Democrazia Sovrana e Popolare, Indipendenza

Marco Meschiari per partito 3 V Verità e Libertà

Massimo Mezzetti per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra-Reti Civiche, Modena Civica, Azione, Uniti per Modena, Piazza Futura

Maria Grazia Modena per Modena per Modena

Luca Negrini per Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Noi Moderati, Luca Negrini Sindaco

Claudio Tonelli per Modena Volta Pagina, Unione Popolare, Possibile

(20 maggio 2024)

