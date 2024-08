Nuova manifestazione pro-Bangladesh a Modena, il 10 agosto

L’Associazione “Sylhety-Bangladesh Associazione Modena e Provincia” invita la cittadinanza a una nuova manifestazione pro-Bangladesh, contro le violenze nel paese e per un nuovo corso democratico, il 10 agosto prossimo in Piazza Matteotti in città.

La manifestazione, che ha ricevuto regolare autorizzazione dalla Questura di Modena, si terrà dalle 15.00 alle 18.00. Alla manifestazione parteciperà la vicesindaca Francesca Maletti in rappresentanza del Comune di Modena.

Informa un comunicato stampa che l’Associazione ha inviato in redazione.

(8 agosto 2024)

