“Sosport”, contributi per la pratica sportiva di 626 ragazzi

di Redazione Modena

Sono 441 le famiglie modenesi che riceveranno un contributo per sostenere la pratica sportiva dei propri figli, per un totale di 626 bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Si è conclusa, infatti la 14ª edizione del bando “SoSport” promosso dal Comune di Modena, con il sostegno di Fondazione di Modena, Coop Alleanza 3.0 e Bper Banca, che ha assegnato complessivamente 80 mila 500 euro per affermare il diritto allo sport di ragazze e ragazzi, riconoscendo anche il valore generato dalle realtà sportive del territorio.

“Lo sport è essenziale per la vita di una comunità – commenta Andrea Bortolamasi, assessore allo Sport – e il nostro impegno è quello di continuare a investire e a sostenere la pratica sportiva a partire dalle fasce più fragili della popolazione, affinché un numero sempre maggiore di persone possa seguire la disciplina sportiva che amano. La pluralità di sport che si possono praticare nella nostra città rappresenta, infatti, una ricchezza e un patrimonio che vogliamo tutelare. Per noi – prosegue l’assessore – sport significa educazione, promozione ai sani stili di vita, aggregazione e socialità; lo sport è entrato nella nostra Costituzione e con questo bando continua l’impegno del Comune nel far sì che la pratica sportiva sia sempre più diffusa anche come strumento di inclusione e di integrazione, per ridurre le diseguaglianze, per una città per tutti e tutte”.

Il bando è aperto alle famiglie in difficoltà economica che abbiano uno o più figli iscritti nella stagione 2023-2024 a corsi o attività sportive che prevedono il pagamento di una quota. Il contributo copre il 40 per cento del costo sostenuto per non più di una disciplina praticata da ogni ragazzo, fino a un massimo di 150 euro a ragazzo e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

In tutto gli uffici comunali hanno ricevuto 764 domande e ne hanno accolte 626, per un totale, appunto, di 441 famiglie. Non sono state ammesse, invece, 91 domande che non possedevano i requisiti richiesti dal bando o per le quali non è stata presentata la documentazione necessaria, mentre 47 domande sono risultate nulle.

Il numero maggiore di contributi, oltre quattro su dieci (il 41 per cento), è stato richiesto per il calcio, a seguire pallavolo (circa il 10 per cento), nuoto e basket. Non mancano, comunque, anche tanti altri sport proposti dalle società del territorio: dalla ginnastica alle arti marziali, dalla pallacanestro all’atletica leggera, fino a pattinaggio, danza, pentathlon, scherma, pallamano, hockey, rugby, baseball, equitazione, arrampicata, tennis, tennistavolo, pugilato, football americano, mountain bike e skateboard.

Dal 2009 a oggi sono stati erogati per oltre 873 mila euro a favore di 6.419 bambini e bambine, ragazzi e ragazze iscritti a corsi e discipline sportive offerti dalle sportive modenesi, dal calcio a realtà meno diffuse, come, per esempio, l’hockey e la pallamano.

Approfondimenti online sul sito www.comune.modena.it/argomenti/sport.

(3 agosto 2024)

