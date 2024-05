Pippo Inzaghi a Carpi, il 30 maggio

In questo libro si parla di calcio e vita, di gioia e dolore, di amore e paura, di altruismo ed egoismo, di pressione e depressione, di sesso e religione, di vizi e sacrifici, di abbracci e litigi. Di tutto, insomma. È un regalo che Pippo fa alle persone che gli vogliono bene e che l’hanno sempre seguito con affetto. Ed è anche un modo per rivivere la carriera di uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano.

Cosa sappiamo, davvero, dei campioni che ci fanno sognare? Molto, grazie alle interviste, ai social, alla visibilità generale. O almeno è quello che crediamo. In realtà non è così. A volte ci dimentichiamo che dietro la conquista di scudetti, Champions League e Mondiali ci sono ragazzi che devono crescere in fretta confrontandosi con problemi e paure che di solito preferiscono non confessare. Sono uomini che ai nostri occhi hanno tutto, ma in realtà l’unica cosa che desiderano davvero è la loro famiglia. Sono forti, ma possono anche scoprirsi improvvisamente fragili. Pippo Inzaghi è stato l’idolo di milioni di tifosi, ha segnato tantissimo e vinto tutto. Poi si è seduto in panchina perché senza pallone non ci sa stare. Si è innamorato e con la sua Angela ha scoperto la gioia immensa di essere genitore. Adesso che il cerchio si è chiuso, Pippo ha deciso di aprire il suo cuore e di raccontarsi senza pudore e senza sconti, con gli occhi dell’uomo che a cinquant’anni può guardarsi indietro e tracciare un primo bilancio. Facendolo, si scopre sereno, realizzato, felice, ma non dimentica i momenti bui attraverso i quali è dovuto passare per ritrovare la luce.

Filippo Inzaghi è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. In attività era nominato “Superpippo”; è stato campione del mondo e vicecampione d’Europa con la nazionale italiana, rispettivamente nel 2006 e nel 2000. A livello di club, ha vinto, con il Milan, indossando la maglia numero 9, la UEFA Champions League nel 2003 e nel 2007, segnando una doppietta in finale, il mondiale per club sempre nel 2007, e lo scudetto nel 2003-2004 e nel 2010-2011; con la Juventus, ha vinto lo scudetto 1997-1998 e la Coppa Intertoto 1999. Nel 2023 esce per Cairo Editore, Il momento giusto.

LA CARPIESTATE SPORT

presenta

PIPPO INZAGHI

“IL MONDO GIUSTO” Cairo Editore

Giovedì 30 maggio ore 20.45

conduce Pierluigi Senatore

(29 maggio 2024)

