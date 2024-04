Parco di Marzaglia Vecchia, giochi nuovi entro l’estate

di Redazione Modena

Due giochi nuovi entro l’estate, e quindi anche una nuova pavimentazione antitrauma. Nel giro di qualche mese, poi, anche la chiusura dell’accesso, non più utilizzato, sul lato di via Emilia. Sono due dei tre interventi, in procinto di attuazione, previsti dal progetto di riqualificazione del parco di Marzaglia vecchia.

Lo ha spiegato in Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 11 aprile, l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Bosi, rispondendo all’interrogazione di Stefano Manicardi del Pd che chiedeva un aggiornamento sull’opera di riqualificazione del parchetto di Marzaglia, il perché dei ritardi sul progetto di attuazione e quindi le nuove tempistiche. Specificando che il tema del parchetto è stato al centro di molteplici incontri con la comunità di Marzaglia, nonché di diversi sopralluoghi, l’assessore ha ricordato che per la riqualificazione dell’infrastruttura è stato predisposto dal settore Lavori pubblici uno studio di fattibilità progettuale. Il piano prevede, in particolare, la sostituzione di due giochi usurati e quindi la messa a terra di una nuova pavimentazione antitrauma, la chiusura della recinzione sul lato di via Emilia e la sostituzione della rete interna al parco, per un costo complessivo che si aggira tra i 40 e i 50 mila euro.

È stato ricordato anche che una voce specifica su questa spesa è stata inserita nel Piano investimenti 2023, ma non ancora finanziata. Tuttavia, grazie a un accordo quadro del valore di 280 mila euro, approvato dalla giunta nei mesi scorsi, volto alla sostituzione dei giochi nelle aree pubbliche verdi, due dei tre interventi saranno presto attuati: entro l’estate i giochi verranno sostituiti e nel giro di pochi mesi si potrà anche procedere alla chiusura della recinzione sul lato di via Emilia.

(15 aprile 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata