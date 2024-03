Attore noto e amato dal grande pubblico, Neri Marcorè fa tappa al Teatro Storchi di Modena giovedì 28 e venerdì 29 marzo alle ore 20.30 con La Buona Novella, uno spettacolo di prosa e musica ispirato all’omonimo album del grande cantautore italiano Fabrizio De André. Scritta e diretta da Giorgio Gallione, la pièce coinvolge Paolo Silvestri per gli arrangiamenti e la direzione musicale, e sul palco, insieme a Marcorè, l’attrice Rosanna Taddeo.

La Buona Novella è il primo concept-album di De André, in cui partitura e testo sono composti per dare voce ai personaggi di Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname, il popolo. Fortemente influenzato dal clima sociale e culturale dell’Italia degli anni Settanta, all’indomani del Sessantotto e del Concilio Vaticano II, il disco si ispira ai temi dei Vangeli Apocrifi con grande rispetto etico e religioso: l’attualizzazione appare solo a tratti, mentre ricche e variegate sono le suggestioni immaginifiche, fantastiche e simboliche delle Sacre Scritture. «Compito di un artista – dichiara De Andrè – credo sia quello di commentare gli avvenimenti del suo tempo usando però gli strumenti dell’arte: l’allegoria, la metafora, il paragone».

Da qui prende le mosse il progetto teatrale, pensato come una sorta di Sacra Rappresentazione contemporanea, che alterna e intreccia le canzoni di De André con alcuni spezzoni tratti dai Vangeli Apocrifi: dal protovangelo di Giacomo, al Vangelo dell’Infanzia Armeno, fino a frammenti dello Pseudo-Matteo. I brani parlati, come in un racconto arcaico, evidenziano la forza evocativa e il valore delle canzoni originali, svelandone la fonte mitica e letteraria. La drammaturgia, interpretata in gran parte da Neri Marcorè, narra l’antefatto de L’infanzia di Maria, rivelandone la nascita “miracolosa”, e riempie il vuoto che va dall’infanzia del Cristo alla Crocifissione.

Neri Marcorè sul palco del Teatro Storchi sulle note di Fabrizio De Andrè

Largo Garibaldi, 15 – Modena | 28 e 29 marzo

giovedì e venerdì ore 20.30

La Buona Novella di Fabrizio De André

con Neri Marcorè

musiche Fabrizio De André, Gian Piero Reverberi, Corrado Castellari

drammaturgia e regia Giorgio Gallione

arrangiamenti e direzione musicale Paolo Silvestri

e con Rosanna Naddeo

produzione Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Carcano, Fondazione Teatro della Toscana, Marche Teatro, Teatro Nazionale di Genova

(22 marzo 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata