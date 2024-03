Muore Camillo Valgimigli. Il cordoglio della città di Modena

Attenzione alle persone e alle loro fragilità. È così, secondo il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, che lo psichiatra e psicoterapeuta Camillo Valgimigli ha caratterizzato la sua esperienza umana e professionale. In un messaggio di cordoglio, in occasione della scomparsa a 84 anni, il sindaco lo ricorda sottolineando come “con la sua attività, anche recentemente, con il libro scritto insieme a Gianni Ricci ‘Le magiche antenne di Gregorio’, abbia contribuito a tenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi della salute mentale e della disabilità, con numerosi interventi sugli organi d’informazione”.

Originario della Romagna, già dirigente psichiatra nei servizi di Salute mentale e responsabile delle patologie di confine del Csm dell’Ausl di Modena, ha svolto anche attività come docente (professore a contratto presso la Scuola di specializzazione in Geriatria e gerontologia di Unimore) ed è stato consulente per la disabilità presso diverse istituzioni pubbliche.

Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi: “Si è occupato di giovani e di anziani – ricorda Poggi – mettendo sempre al centro del suo impegno l’attenzione alla persona e il riferimento alla comunità”.

(15 marzo 2024)

