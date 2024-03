Muore Gabriele Giacobazzi, vicepresidente di Hera ed ex Assessore

Competenza, passione, concretezza, lealtà. Sono le parole che il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli utilizza in un messaggio di cordoglio per ricordare Gabriele Giacobazzi, il vice presidente di Hera scomparso a 74 anni dopo un percorso professionale e politico caratterizzato “da grandi e riconosciute capacità tecniche e passione per la bellezza, così come da indiscutibile autorevolezza sempre unita a grande disponibilità e buon senso anche nel rapporto con i cittadini, in un dialogo continuo e quotidiano sulle grandi opere così come sulle questioni più puntuali che sono tipiche di una città”.

Nominato in Hera nel 2020, Giacobazzi è stato anche presidente dell’Ordine degli Ingegneri e, in precedenza, assessore comunale all’Urbanistica tra il 2012 e il 2014, con il sindaco Pighi, e ai Lavori pubblici e alla Mobilità tra il 2014 e l’aprile del 2018, con il sindaco Muzzarelli, collaborando ad alcuni degli interventi che hanno caratterizzato quella fase: dalla riqualificazione del centro storico all’avvio dei cantieri nel comparto ex Amcm.

Prima degli incarichi nell’Amministrazione comunale stato presidente della cooperativa Politecnica, nel settore progettazione, e ha presieduto l’Oice, l’Associazione nazionale delle organizzazioni di progettazione aderente a Confindustria. È stato anche professore a contratto alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Anche il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi (insieme a Giacobazzi nella giunta Pighi) ha espresso il cordoglio per la scomparsa “di un professionista che nel ruolo di assessore ha dimostrato spirito di servizio e capacità di dialogo, insieme a una solida e riconosciuta competenza”.

(3 marzo 2024)

