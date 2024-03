Il Barozzi annulla la sospensione di Damiano. Muzzarelli: “Bene, il dibattito è servito”

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli prende atto con soddisfazione dell’annullamento della sospensione di Damiano, deciso dall’organo di garanzia interno all’istituto Barozzi: “È la soluzione che, nel rispetto dell’autonomia scolastica, avevamo chiesto e auspicato fin dal primo momento chiedendo verità. Sono convinto che le polemiche e il dibattito che si è aperto anche a livello nazionale abbiano dato un notevole contributo a raggiungere questo risultato. Ora è importante riportare serenità nell’ambiente scolastico e ricostruire quel rapporto di fiducia che si era incrinato”.

Il sindaco, richiamando i suoi precedenti interventi, sottolinea come “la missione educativa della scuola deve essere calata nella realtà che la circonda e deve contribuire a far crescere nuovi cittadini anche attraverso il dialogo, la responsabilità e il confronto delle idee”.

Per Muzzarelli è stata importante “la compattezza dimostrata da studenti e studentesse nell’affermare questi principi, con tanti insegnanti e tante famiglie a sostegno, per garantire una scuola libera e democratica”. E rappresenta un’ulteriore soddisfazione – aggiunge il sindaco – vedere che “anche il ministro, oggi, dopo le prime risposte pilatesche dove si era trincerato dietro l’autonomia scolastica per non prendere posizione, interviene direttamente per dire che è stata ottenuta giustizia e, anzi, diffonde lui stesso la notizia dell’annullamento”.

