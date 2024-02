Alla palestra digitale i bambini “creano” un videogioco

Realizzare un videogioco con “Scratch”, il linguaggio di programmazione informatica per i più piccoli, è l’obiettivo dell’appuntamento di sabato 2 marzo alla Palestra digitale MakeItModena di Modena. Negli spazi comunali di strada Barchetta 77 proseguono, infatti, i laboratori di coding “Coderdojo”. Ci si può iscrivere alla proposta collegandosi al sito https://www.makeitmodenaform.it/coderdojomarzo24/ | https://www.makeitmodenaform.it/coderdojomarzo24/.

L’appuntamento, in programma dalle ore 15 alle 18, è dedicato a ragazzi e ragazze da 8 a 11 anni che potranno creare un gioco digitale attraverso la piattaforma “Scratch”, realizzata dall’ateneo statunitense Mit per la didattica. L’obiettivo è rendere la programmazione educativa e, al tempo stesso, divertente. CoderDojo è un movimento internazionale nato in Irlanda per avvicinare i bambini e ragazzi all’informatica attraverso laboratori di programmazione gratuiti. Il nome deriva dall’unione delle parole coder, cioè programmatore, e dojo, la palestra giapponese in cui si praticano le arti marziali.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 059 2034105 o visitare la pagina di Coderdojo https://zen.coderdojo.com/home | https://zen.coderdojo.com/home.

(26 febbraio 2024)

