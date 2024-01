Massimo Mezzetti è il candidato del PD per la carica di Sindaco a Modena

E’ un profilo molto autorevole quello di Massimo Mezzetti che è un uomo che conosce molto bene la politica, e che la partica ad alti livelli da moltissimo tempo. Segreteria dl partito primo dell’orrendo clone che ha portato a Schlein, poi in perfetta coerenza fuori dal partito quando non ci si è più ritrovato, capacissimo assessore alla Regione Emilia Romagna per due legislature nel 2010-2014 per Sinistra Ecologia e Libertà e nel 2014-2020 come indipendente, si trova ora ad essere stato investito della candidatura per le prossime politiche a Modena, quando si eleggerà il successore di Muzzarelli.

Mezzetti ha 62 anni, è stato designato dall’assemblea del PD lo scorso 18 gennaio e concorrerà alle primarie, perché nonostante Schlein a Modena le primarie si tengono, e sarà il candidato di “una coalizione il più larga possibile”. La segretaria Dem cittadina Federica Venturelli ha parlato della partecipazione al percorso di individuazione del miglior candidato possibile, di “migliaia di cittadini”, citando Massimo Mezzetti, “nome che chiediamo di votare” subito interrotta da applausi fragorosi.

(20 gennaio 2024)

